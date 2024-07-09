Тарасенко Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1859
Сын: Тарасенко Назарий Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна
Поручитель
13.10.1863
По невесте. Жених - Лыхо Тит Давыдович, село Алексеевка, отставной солдат, 31 год, 1м браком Невеста - Шалатанова Мария Сидоровна, 20 лет, девица
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Тарасенко Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна
Поручитель
22.10.1864
По невесте. Жених - Шемет Тимофей Игнатьевич, 25 лет, 1м браком Невеста - Тарасенко Матрона Филипповна, 23 года, девица
Рождение ребёнка
1867
Сын: Тарасенко Яков Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна
Рождение ребёнка
25.05.1872
Сын: Тарасенко Карп Васильевич
Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Тарасенко Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна
Рождение ребёнка
22.12.1877
Дочь: Тарасенко Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна
Восприемники: 1. Фурса Иван Дмитриевич 2. Кисуньки Семена дочь девица Устинья
Поручитель
18.01.1887
По невесте. Жених - Баранов Григорий Тимофеевич, 25 лет вдов по 1му браку Невеста - Кулагина Лукия Ивановна, вдова по 1му браку
Восприемник
23.10.1888
По невесте Жених - Брайцара Иван Маркович, гос крестьянин села Алексеевки, 21 год 1м браком Невеста - Баранова Мария Тимофеевна, 19 лет девица
Смерть
Неизвестно