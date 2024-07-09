Тарасенко Василий Филиппович 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасенко Василий Филиппович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Тарасенко (Тарасенков) Филипп Гуриевич

Мать: Тарасенко Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенко Александра Семеновна

Рождение ребёнка
13.10.1859

Сын: Тарасенко Назарий Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна

Поручитель
13.10.1863
По невесте. Жених - Лыхо Тит Давыдович, село Алексеевка, отставной солдат, 31 год, 1м браком Невеста - Шалатанова Мария Сидоровна, 20 лет, девица
Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Тарасенко Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна

Поручитель
22.10.1864
По невесте. Жених - Шемет Тимофей Игнатьевич, 25 лет, 1м браком Невеста - Тарасенко Матрона Филипповна, 23 года, девица
Рождение ребёнка
1867

Сын: Тарасенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна

Рождение ребёнка
25.05.1872

Сын: Тарасенко Карп Васильевич

Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Тарасенко Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна

Рождение ребёнка
22.12.1877

Дочь: Тарасенко Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Тарасенко Александра Семеновна

Восприемники: 1. Фурса Иван Дмитриевич 2. Кисуньки Семена дочь девица Устинья
Поручитель
18.01.1887
По невесте. Жених - Баранов Григорий Тимофеевич, 25 лет вдов по 1му браку Невеста - Кулагина Лукия Ивановна, вдова по 1му браку
Восприемник
23.10.1888
По невесте Жених - Брайцара Иван Маркович, гос крестьянин села Алексеевки, 21 год 1м браком Невеста - Баранова Мария Тимофеевна, 19 лет девица
Смерть
Неизвестно

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