Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Криворотенко Филипп Федорович
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Дочь: Криворотенко Мариамна (Мария) Федоровна
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Дочь: Криворотенко (Потоцкая) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Сын: Криворотенко Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Дочь: Криворотенко (Холод) Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Дочь: Криворотенко (Семченко) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Сын: Криворотенко Стефан (Степан) Федорович
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Сын: Криворотенко Федот Федорович
Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович