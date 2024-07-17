Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Тарасенко (Тарасенков) Филипп Гуриевич

Мать: Тарасенко Акилина

Бракосочетание
1855

Муж: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1856

Сын: Криворотенко Филипп Федорович

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1858

Дочь: Криворотенко Мариамна (Мария) Федоровна

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1859

Дочь: Криворотенко (Потоцкая) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Восприемники: 1. Жабин Евстратий Ионович 2. Троянская Акилина Моисеевна
Восприемник
17.03.1863
Крестник - Алексей 16.03.1863 г.р. Отец - Скрябин Трифон Михайлович Мать - Ефимия Ермолаевна
Рождение ребёнка
06.07.1864

Сын: Криворотенко Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Восприемники: 1. Нехай Семен Федорович 2. Белоус Ефросинья Елисеевна, девица
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Криворотенко (Холод) Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Криворотенко (Семченко) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1875

Сын: Криворотенко Стефан (Степан) Федорович

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Восприемники: 1. Черняк Ефим Трофимович 2. Троянского Антона жена Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1879

Сын: Криворотенко Федот Федорович

Отец ребёнка: Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Восприемники: 1. Черняк Ефим Трофимович 2. Белоуса Владимира жена Акелина Моисеевна
Смерть
Неизвестно

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