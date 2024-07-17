Криворотенко (Криворот) Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Криворотенко Филипп Федорович
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Дочь: Криворотенко Мариамна (Мария) Федоровна
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Дочь: Криворотенко (Потоцкая) Васса Федоровна
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Сын: Криворотенко Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Дочь: Криворотенко (Холод) Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Дочь: Криворотенко (Семченко) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Сын: Криворотенко Стефан (Степан) Федорович
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна
Сын: Криворотенко Федот Федорович
Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна