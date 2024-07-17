Криворотенко (Криворот) Федор Иванович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Криворотенко (Криворот) Федор Иванович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1855

Жена: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
02.07.1856

Сын: Криворотенко Филипп Федорович

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Поручитель
22.10.1856
По невесте. Жених - Жабин Каллистрат Ионович 27 лет, 3й брак Невеста - Колмыкова Юстина Никифоровна 19 лет, девица
Рождение ребёнка
16.01.1858

Дочь: Криворотенко Мариамна (Мария) Федоровна

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Восприемник
03.10.1858
Крестник - Гурий Отец - Гришечкин Антоний Мать - Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
08.08.1859

Дочь: Криворотенко (Потоцкая) Васса Федоровна

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Восприемники: 1. Жабин Евстратий Ионович 2. Троянская Акилина Моисеевна
Восприемник
14.10.1859
Крестник - Назарий. Отец - Тарасенко Василий Филиппович Мать - Александра Семеновна
Поручитель
08.06.1861
По жениху. Жених - Таврической губернии, селения Берестовского, отставной матрос 1й статьи, Омельченко Потапий Антонович, 30 лет, 1м браком невеста - Харьковской губернии, Ахтырского уезда, села Котел... Показать все
Поручитель
15.10.1861
По невесте. Жених - Луковка Назарий Трофимович, 21 год, 1м браком Невеста - Кухтарева Прасковья Ильинична, 20 лет, девица
Восприемник
07.10.1862
Крестница - Параскева 06.10.1862 Отец - Кухтарев Федор Ильич Мать - Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
06.07.1864

Сын: Криворотенко Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Восприемники: 1. Нехай Семен Федорович 2. Белоус Ефросинья Елисеевна, девица
Поручитель
01.11.1864
По жениху. Жених - Криворот Пантелеймон Онисимович, 20 лет, 1м браком Невеста - Бушкин Параскева Козминична, 17 лет, девица
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Криворотенко (Холод) Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Криворотенко (Семченко) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Поручитель
05.11.1872
По невесте. Жених - Ерошенко Александр Маркович, 18 лет, 1м браком По невесте - Андрущенко Мария Ефимовна, 17 лет, девица
Поручитель
21.01.1873
По жениху. Жених - Кухтарев Памфил Моисеевич, 19 лет, 1м браком Невеста - Киселева Соломонида Акимовна, 16 лет, девица
Рождение ребёнка
13.07.1875

Сын: Криворотенко Стефан (Степан) Федорович

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Восприемники: 1. Черняк Ефим Трофимович 2. Троянского Антона жена Федосья Ивановна
Поручитель
23.01.1879
По невесте. Жених - Гришко Наум Гавриилович, селения Поповки крестьянин, 20 лет, 1м браком Невеста - Сошнова Марина Филипповна, 17 лет, девица
Рождение ребёнка
01.03.1879

Сын: Криворотенко Федот Федорович

Мать ребёнка: Тарасенко (Криворотенко) Екатерина Филипповна

Восприемники: 1. Черняк Ефим Трофимович 2. Белоуса Владимира жена Акелина Моисеевна
Смерть
Неизвестно

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