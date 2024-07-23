Тарасенко (Шемет) Матрона Филипповна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Восприемник
02.08.1864
Крестник - Стефан 01.08.1864 г.р. Отец - Тарасенко Василий Филиппович Мать - Александра Васильевна
Бракосочетание
22.10.1864
Поручители: По жениху - Шемет Онисим Колмыков Иван По невесте - Шамека Сильвестр Тарасенко Василий
Рождение ребёнка
26.08.1874
Дочь: Шемет Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шемет (Шеметов) Тимофей Игнатьевич
Восприемник
26.02.1875
Крещенный - Прокопий 24.02.1875 г.р. Отец - Скряба Семен Михайлович Мать - Зиновия Антоновна
Рождение ребёнка
10.01.1876
Сын: Шемет Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шемет (Шеметов) Тимофей Игнатьевич
Восприемники: 1. Комышов Лука Филиппович 2. Торчила Никифора жена Юстина Леонтьевна
Восприемник
21.01.1877
Крещенный - Татьяна 19.01.1877 г.р. Отец - Тарасенко Макар Филиппович Мать - Евдокия Иларионовна
Рождение ребёнка
01.01.1878
Отец ребёнка: Шемет (Шеметов) Тимофей Игнатьевич
Восприемники: 1. Комышов Дмитрий Филиппович 2. Шемета Онисима дочь девица Ксения
Смерть
Неизвестно