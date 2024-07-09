Тарасенко (Торчило) Юстина Филипповна 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасенко (Торчило) Юстина Филипповна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Тарасенко (Тарасенков) Филипп Гуриевич

Мать: Тарасенко Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торчило Савва Никифорович

Восприемник
14.10.1859
Крестник - Назарий. Отец - Тарасенко Василий Филиппович Мать - Александра Семеновна
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Торчило Никифор Иванович

Поручители: По жениху - Лебедев Иван и Дорошенко Павел По невесте - Тарасенко Василий и Криворотенко Федор
Рождение ребёнка
05.03.1872

Дочь: Торчило Антонина Саввична

Отец ребёнка: Торчило Савва Никифорович

Восприемник
11.01.1876
Крещенный - Григорий 10.01.1876 г.р. Отец - Шемет Тимофей Игнатьевич Мать - Матрона Филипповна
Смерть
Неизвестно

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