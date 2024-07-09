Тарасенко (Торчило) Юстина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
14.10.1859
Крестник - Назарий. Отец - Тарасенко Василий Филиппович Мать - Александра Семеновна
Бракосочетание
17.01.1860
Поручители: По жениху - Лебедев Иван и Дорошенко Павел По невесте - Тарасенко Василий и Криворотенко Федор
Рождение ребёнка
05.03.1872
Дочь: Торчило Антонина Саввична
Отец ребёнка: Торчило Савва Никифорович
Восприемник
11.01.1876
Крещенный - Григорий 10.01.1876 г.р. Отец - Шемет Тимофей Игнатьевич Мать - Матрона Филипповна
Смерть
Неизвестно