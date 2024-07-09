Торчило Савва Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1872
Дочь: Торчило Антонина Саввична
Мать ребёнка: Тарасенко (Торчило) Юстина Филипповна
Поручитель
04.11.1879
По невесте Жених - Сусель Митрофан Акакиевич, крестьянин села Гусарки, 22 года, 1м браком Невеста - Конопкина Анна Исаевна, 18 лет, девица
Поручитель
25.01.1881
По жениху. Жених - Игнатенко Аким Харитонович, ополченец селения Алексеевки, 22 года 1м браком Невеста - Бушкина Нунехия Афанасьевна, 20 лет девица
Поручитель
03.05.1881
По невесте. Жених - Михайличенко Терентий Варфоломеевич, 47 лет 2м браком Невеста - Шеметова Федосья Стефановна, 41 год 3м браком
Смерть
Неизвестно