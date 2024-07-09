Торчило Савва Никифорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Торчило Савва Никифорович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенко (Торчило) Юстина Филипповна

Рождение ребёнка
05.03.1872

Дочь: Торчило Антонина Саввична

Мать ребёнка: Тарасенко (Торчило) Юстина Филипповна

Поручитель
04.11.1879
По невесте Жених - Сусель Митрофан Акакиевич, крестьянин села Гусарки, 22 года, 1м браком Невеста - Конопкина Анна Исаевна, 18 лет, девица
Поручитель
25.01.1881
По жениху. Жених - Игнатенко Аким Харитонович, ополченец селения Алексеевки, 22 года 1м браком Невеста - Бушкина Нунехия Афанасьевна, 20 лет девица
Поручитель
03.05.1881
По невесте. Жених - Михайличенко Терентий Варфоломеевич, 47 лет 2м браком Невеста - Шеметова Федосья Стефановна, 41 год 3м браком
Смерть
Неизвестно

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