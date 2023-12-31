Гранкина (Киселева) Екатерина Борисова
Место рожденияСтрелецкая слобода Тамбовского уезда
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Киселев Борис Федоров
Мать: Киселева Анна Никитина
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аксинья Феодосеева
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа Феодосеева
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мавра Феодосеева
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1818
Сын: Гранкин Афанасий Феодосов
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Феодосеева
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Феодосеева
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Феодосеева
Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850