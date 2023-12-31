Гранкина (Киселева) Екатерина Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина (Киселева) Екатерина Борисова

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Киселев Борис Федоров

Мать: Киселева Анна Никитина

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аксинья Феодосеева

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гранкин Егор Федосеев

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа Феодосеева

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мавра Феодосеева

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1818

Сын: Гранкин Афанасий Феодосов

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Феодосеева

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гранкин Ефим Феодосеев

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Феодосеева

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гранкин Иван Феодосеев

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Феодосеева

Отец ребёнка: Гранкин Феодосий Ананьев

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Феодосий Ананьев

Смерть
После 1850
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