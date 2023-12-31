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Киселев Борис Федоров

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Киселев Федор Федоров

Мать: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1783

Сын: Киселев Семен Борисов

Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Гранкина Екатерина Борисова

Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1790

Сын: Киселев Василий Борисов

Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1793

Сын: Киселев Марк Борисов

Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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