Киселев Борис Федоров
Место рожденияСтрелецкая слобода Тамбовского уезда
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Киселев Федор Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Гранкина Екатерина Борисова
Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1793
Сын: Киселев Марк Борисов
Мать ребёнка: Киселева Анна Никитина
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Анна Никитина
Смерть
Неизвестно