Гранкин Ефим Феодосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Ефим Феодосеев

Место рождения

д. Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Гранкин Феодосий Ананьев

Мать: Гранкина Екатерина Борисова

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гранкин Василий Ефимов

Мать ребёнка: Гранкина Прасковья Яковлева

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гранкин Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Гранкина Прасковья Яковлева

д. Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Прасковья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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