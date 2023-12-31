Гранкин Ефим Феодосеев
Место рожденияд. Лужки Тамбовского уезда
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Гранкина Прасковья Яковлева
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Гранкина Прасковья Яковлева
д. Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно