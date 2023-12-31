Гранкин Феодосий Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Феодосий Ананьев

Место рождения

д. Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

1789

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Гранкин Ананий Анисимов

Мать: Гранкина Прасковья

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аксинья Феодосеева

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гранкин Егор Федосеев

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа Феодосеева

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мавра Феодосеева

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1818

Сын: Гранкин Афанасий Феодосов

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Феодосеева

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гранкин Ефим Феодосеев

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Феодосеева

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гранкин Иван Феодосеев

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Феодосеева

Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова

д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Екатерина Борисова

Смерть
1843
д. Лужки Тамбовского уезда
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