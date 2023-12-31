Гранкин Феодосий Ананьев
Место рожденияд. Лужки Тамбовского уезда
Дата рождения1789
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Гранкин Ананий Анисимов
Мать: Гранкина Прасковья
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аксинья Феодосеева
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа Феодосеева
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мавра Феодосеева
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
24.10.1818
Сын: Гранкин Афанасий Феодосов
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Феодосеева
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Феодосеева
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Феодосеева
Мать ребёнка: Гранкина Екатерина Борисова
д. Боярские Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843
д. Лужки Тамбовского уезда