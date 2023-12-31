Гранкин Афанасий Феодосов
Место рожденияд. Лужки Тамбовского уезда
Дата рождения24.10.1818
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1818
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Неплюева Параскева Афанасьева
Мать ребёнка: Гранкина Анастасия Матвеева
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Афанасьева
Мать ребёнка: Гранкина Анастасия Матвеева
д. Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848
д. Лужки Тамбовского уезда