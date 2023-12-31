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Гранкин Афанасий Феодосов

Место рождения

д. Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

24.10.1818

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1818

Отец: Гранкин Феодосий Ананьев

Мать: Гранкина Екатерина Борисова

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Неплюева Параскева Афанасьева

Мать ребёнка: Гранкина Анастасия Матвеева

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Гранкина Анастасия Матвеева

д. Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранкина Анастасия Матвеева

Смерть
1848
д. Лужки Тамбовского уезда
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