Киселева Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Воротников Никита Афонасьев

Мать: Воротникова Ксения Корнеева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Киселев Семен Борисов

Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Гранкина Екатерина Борисова

Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1790

Сын: Киселев Василий Борисов

Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1793

Сын: Киселев Марк Борисов

Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Борис Федоров

Смерть
Неизвестно
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