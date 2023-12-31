Киселева Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Гранкина Екатерина Борисова
Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1793
Сын: Киселев Марк Борисов
Отец ребёнка: Киселев Борис Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно