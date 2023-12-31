Воротникова (Плакидина) Ксения Корнеева
Место рожденияс. Бойкно Тамбовского уезда
Дата рождения1728
Дата смерти1781
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1728
Отец: Плакидин Корней Мануилов
с. Бойкно Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1750
Сын: Воротников Филипп Никитин
Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760
Сын: Воротников Григорий Никитин
Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Киселева Анна Никитина
Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1781
Пушкарская слобода Тамбовский уезда