Воротникова (Плакидина) Ксения Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротникова (Плакидина) Ксения Корнеева

Место рождения

с. Бойкно Тамбовского уезда

Дата рождения

1728

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Плакидин Корней Мануилов

Мать: не указана

с. Бойкно Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1747

Сын: Воротников Федор Никитин

Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воротников Филипп Никитин

Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Воротников Григорий Никитин

Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Киселева Анна Никитина

Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Воротников Никита Афонасьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротников Никита Афонасьев

Смерть
1781
Пушкарская слобода Тамбовский уезда
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