Воротников Федор Никитин
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мавра Федорова
Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья Федорова
Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно