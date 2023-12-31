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Воротников Федор Никитин

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Воротников Никита Афонасьев

Мать: Воротникова Ксения Корнеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мавра Федорова

Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья Федорова

Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Воротникова Пелагея Алексеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Пелагея Алексеева

Смерть
Неизвестно
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