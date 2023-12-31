Воротников Никита Афонасьев
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Воротников Афонасий Григорьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1750
Сын: Воротников Филипп Никитин
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760
Сын: Воротников Григорий Никитин
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Киселева Анна Никитина
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева
Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно