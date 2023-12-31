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Воротников Никита Афонасьев

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Воротников Афонасий Григорьев

Мать: не указана

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Воротников Федор Никитин

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воротников Филипп Никитин

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Воротников Григорий Никитин

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Киселева Анна Никитина

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Корнеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Ксения Корнеева

Смерть
Неизвестно
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