Воротникова (Кутырева) Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротникова (Кутырева) Пелагея Алексеева

Место рождения

с. Татаново Тамбовского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутырев Алексей

Мать: не указана

с. Татаново Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мавра Федорова

Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья Федорова

Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротников Федор Никитин

Смерть
Неизвестно
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