Воротникова (Кутырева) Пелагея Алексеева
Место рожденияс. Татаново Тамбовского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутырев Алексей
с. Татаново Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мавра Федорова
Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья Федорова
Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Воротников Федор Никитин
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно