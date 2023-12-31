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Воротников Григорий Никитин

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Воротников Никита Афонасьев

Мать: Воротникова Ксения Корнеева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Воротников Петр Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Андреева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Воротников Иван Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Ксения Андреева

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Ксения Андреева

Смерть
Неизвестно
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