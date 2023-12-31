Воротников Григорий Никитин
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1775
Сын: Воротников Петр Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Андреева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777
Сын: Воротников Иван Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Ксения Андреева
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно