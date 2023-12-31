Воротникова (Макарова) Ксения Андреева
Место рожденияПолковая слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Андрей
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1775
Сын: Воротников Петр Григорьев
Отец ребёнка: Воротников Григорий Никитин
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777
Сын: Воротников Иван Григорьев
Отец ребёнка: Воротников Григорий Никитин
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно