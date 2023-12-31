Воротникова (Макарова) Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротникова (Макарова) Ксения Андреева

Место рождения

Полковая слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Андрей

Мать: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1775

Сын: Воротников Петр Григорьев

Отец ребёнка: Воротников Григорий Никитин

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Воротников Иван Григорьев

Отец ребёнка: Воротников Григорий Никитин

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротников Григорий Никитин

Смерть
Неизвестно
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