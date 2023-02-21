Первушина (Первушина) Нина Михайловна
Место рожденияс. Волковское, Свердловской области Россия
Дата рождения04.09.1921
Дата смерти09.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1921
с. Волковское, Свердловской области Россия
Бракосочетание
13.05.1941
Рождение ребёнка
19.11.1941
Дочь: Терещенко Мария Всеволодовна
Отец ребёнка: Гелах Всеволод Феодосьевич
Рождение ребёнка
18.05.1944
Дочь: Рукинова Елена Всеволодовна
Отец ребёнка: Гелах Всеволод Феодосьевич
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
01.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пучагин Владимир Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.12.1994
Похороны
Неизвестно
Москва, Миусское кладбище Россия