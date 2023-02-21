Первушина (Первушина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Первушина) Нина Михайловна

Место рождения

с. Волковское, Свердловской области Россия

Дата рождения

04.09.1921

Дата смерти

09.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1921

Отец: Первушин Михаил Евгеньевич

Мать: Первушина Мария Александровна

с. Волковское, Свердловской области Россия
Бракосочетание
13.05.1941

Муж: Гелах Всеволод Феодосьевич

Рождение ребёнка
19.11.1941

Дочь: Терещенко Мария Всеволодовна

Отец ребёнка: Гелах Всеволод Феодосьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1944

Дочь: Рукинова Елена Всеволодовна

Отец ребёнка: Гелах Всеволод Феодосьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1953

Муж: Пучагин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1955

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Отец ребёнка: Пучагин Владимир Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.12.1994
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Миусское кладбище Россия
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