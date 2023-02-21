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Первушин Михаил Евгеньевич

Место рождения

Екатеринбург, Свердловская обл. Россия

Дата рождения

19.01.1884

Дата смерти

10.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1884

Отец: Первушин Евгений Иванович

Мать: Первушина Анфиса Федоровна

Екатеринбург, Свердловская обл. Россия
Бракосочетание
1906

Жена: Первушина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Первушин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1910

Сын: Первушин Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1921

Дочь: Первушина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна

с. Волковское, Свердловской области Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Первушин Борис Михайлович

Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна

Рождение ребёнка
21.11.1930

Дочь: Первушина Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна

Гогмель, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Смерть
10.04.1955
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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