Первушин Михаил Евгеньевич
Место рожденияЕкатеринбург, Свердловская обл. Россия
Дата рождения19.01.1884
Дата смерти10.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1884
Екатеринбург, Свердловская обл. Россия
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1907
Сын: Первушин Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна
Рождение ребёнка
05.12.1910
Сын: Первушин Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна
Рождение ребёнка
04.09.1921
Дочь: Первушина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна
с. Волковское, Свердловской области Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Первушин Борис Михайлович
Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.11.1930
Дочь: Первушина Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Первушина Мария Александровна
Гогмель, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Смерть
10.04.1955
Похороны
Неизвестно