Первушина (Первушина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Первушина) Тамара Михайловна

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Место рождения

Гогмель, Белоруссия

Дата рождения

21.11.1930

Дата смерти

12.09.2012

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930

Отец: Первушин Михаил Евгеньевич

Мать: Первушина Мария Александровна

Гогмель, Белоруссия
Рождение ребёнка
10.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висляев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висляев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висляев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висляев Кузьма Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висляев Кузьма Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.09.2012
Москва, город федерального значения Москва
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