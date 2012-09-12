Первушина (Первушина) Тамара Михайловна
Место рожденияГогмель, Белоруссия
Дата рождения21.11.1930
Дата смерти12.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930
Гогмель, Белоруссия
Рождение ребёнка
10.03.1955
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
01.11.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.09.2012