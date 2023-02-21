Первушина (Дьяконова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Дьяконова) Мария Александровна

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Место рождения

39600 Кременчуг, Полтавская обл. Украина

Дата рождения

02.08.1886

Дата смерти

26.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

39600 Кременчуг, Полтавская обл. Украина
Бракосочетание
1906

Муж: Первушин Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Первушин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1910

Сын: Первушин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1921

Дочь: Первушина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич

с. Волковское, Свердловской области Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Первушин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
21.11.1930

Дочь: Первушина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич

Гогмель, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.06.1952
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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