Первушина (Дьяконова) Мария Александровна
Место рождения39600 Кременчуг, Полтавская обл. Украина
Дата рождения02.08.1886
Дата смерти26.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
39600 Кременчуг, Полтавская обл. Украина
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1907
Сын: Первушин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.12.1910
Сын: Первушин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
04.09.1921
Дочь: Первушина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич
с. Волковское, Свердловской области Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Первушин Борис Михайлович
Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
21.11.1930
Дочь: Первушина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Первушин Михаил Евгеньевич
Гогмель, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.06.1952
Похороны
Неизвестно