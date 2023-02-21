Пучагин Владимир Федорович
Место рожденияГорький, Горьковской области Россия
Дата рождения26.07.1900
Дата смерти30.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Горький, Горьковской области Россия
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
01.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Первушина Нина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
30.12.1969
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское кладбище Россия