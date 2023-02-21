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Пучагин Владимир Федорович

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Место рождения

Горький, Горьковской области Россия

Дата рождения

26.07.1900

Дата смерти

30.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Горький, Горьковской области Россия
Бракосочетание
1953

Жена: Первушина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
01.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
30.12.1969
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское кладбище Россия
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