Терещенко (Гелах) Мария Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Гелах) Мария Всеволодовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.11.1941

Дата смерти

21.09.2019

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1941

Отец: Гелах Всеволод Феодосьевич

Мать: Первушина Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Леонид Иосифович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Леонид Иосифович

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
врач педиатр
Смерть
21.09.2019
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
49000 Днепропетровск, тарамское кладбище Украина
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