Терещенко (Гелах) Мария Всеволодовна
Место рождения
Дата рождения19.11.1941
Дата смерти21.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1941
Рождение ребёнка
19.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терещенко Леонид Иосифович
Рождение ребёнка
20.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терещенко Леонид Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
врач педиатр
Смерть
21.09.2019
Похороны
Неизвестно
49000 Днепропетровск, тарамское кладбище Украина