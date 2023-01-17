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Гелах Всеволод Феодосьевич

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Место рождения

393586 с. Кулябовка, Тамбовской области Россия

Дата рождения

?.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

393586 с. Кулябовка, Тамбовской области Россия
Бракосочетание
13.05.1941

Жена: Первушина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1941

Дочь: Терещенко Мария Всеволодовна

Мать ребёнка: Первушина Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.05.1944

Дочь: Рукинова Елена Всеволодовна

Мать ребёнка: Первушина Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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