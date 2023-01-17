Гелах Всеволод Феодосьевич
Место рождения393586 с. Кулябовка, Тамбовской области Россия
Дата рождения?.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
393586 с. Кулябовка, Тамбовской области Россия
Бракосочетание
13.05.1941
Рождение ребёнка
19.11.1941
Дочь: Терещенко Мария Всеволодовна
Мать ребёнка: Первушина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
18.05.1944
Дочь: Рукинова Елена Всеволодовна
Мать ребёнка: Первушина Нина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
Неизвестно