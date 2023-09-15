Коцман Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1939
Сын: Коцман Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович
Рождение ребёнка
С 01.01.1942 по 31.12.1942
Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович