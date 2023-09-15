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Коцман Мария

Место рождения

Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.02.1939

Сын: Коцман Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
С 01.01.1942 по 31.12.1942

Сын: Коцман Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцман Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Коцман Дмитрий Романович

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