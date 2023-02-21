Лысенко (Коцман) Полина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коцман Дмитрий Романович
Мать: Коцман Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область