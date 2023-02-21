Лысенко (Коцман) Полина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Коцман) Полина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коцман Дмитрий Романович

Мать: Коцман Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
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