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Коцман Дмитрий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 01.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1939

Сын: Коцман Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Коцман Мария

Рождение ребёнка
С 01.01.1942 по 31.12.1942

Сын: Коцман Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Коцман Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцман Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Коцман Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Коцман Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Коцман Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Коцман Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Коцман Мария

Смерть
После 01.01.1974
Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
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