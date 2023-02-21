Коцман Дмитрий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 01.01.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1939
Сын: Коцман Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Коцман Мария
Рождение ребёнка
С 01.01.1942 по 31.12.1942
Мать ребёнка: Коцман Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцман Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Коцман Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Коцман Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Коцман Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Коцман Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Коцман Мария
Смерть
После 01.01.1974
Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область