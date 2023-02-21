Коцман Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцман Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коцман Дмитрий Романович

Мать: Коцман Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцман Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Василевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
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