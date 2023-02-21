Коцман Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коцман Дмитрий Романович
Мать: Коцман Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцман Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Василевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область