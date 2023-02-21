Коцман Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коцман Дмитрий Романович
Мать: Коцман Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коцман Валерий Александрович
Мать ребёнка: Коцман Людмила
Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Коцман Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коцман Людмила