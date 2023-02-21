Коцман Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцман Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коцман Дмитрий Романович

Мать: Коцман Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцман Валерий Александрович

Мать ребёнка: Коцман Людмила

Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Коцман Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцман Людмила

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