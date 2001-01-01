Коцман Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияС 01.01.1942 по 31.12.1942
Дата смертиПосле 01.01.2001
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1942 по 31.12.1942
Отец: Коцман Дмитрий Романович
Мать: Коцман Мария
Рождение ребёнка
С 01.09.1968 по Неизвестно
Мать ребёнка: Коцман Лидия Александровна
Рождение ребёнка
28.03.1973
Дочь: Коцман Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Коцман Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 01.01.2001
Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область