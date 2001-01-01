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Коцман Петр Дмитриевич

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Место рождения

Добролюбовка

Дата рождения

С 01.01.1942 по 31.12.1942

Дата смерти

После 01.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1942 по 31.12.1942

Отец: Коцман Дмитрий Романович

Мать: Коцман Мария

Рождение ребёнка
С 01.09.1968 по Неизвестно

Сын: Коцман Валерий Петрович

Мать ребёнка: Коцман Лидия Александровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
28.03.1973

Дочь: Коцман Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Коцман Лидия Александровна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцман Лидия Александровна

Смерть
После 01.01.2001
Самарское, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
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