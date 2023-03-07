Коцман Лидия Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 01.09.1968 по Неизвестно
Отец ребёнка: Коцман Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.03.1973
Дочь: Коцман Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Коцман Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно