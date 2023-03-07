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Коцман Лидия Александровна

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Место рождения

Черная Холуница, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1942 по 1942 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черная Холуница, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
С 01.09.1968 по Неизвестно

Сын: Коцман Валерий Петрович

Отец ребёнка: Коцман Петр Дмитриевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
28.03.1973

Дочь: Коцман Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Коцман Петр Дмитриевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцман Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Черная Холуница, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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