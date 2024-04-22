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Волженин Тимофей Васильевич

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Волженин Василий Иванов

Мать: Волженина Аграфена

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Волженин Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова

Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Теплухина Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова

Смерть
Неизвестно
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