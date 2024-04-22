Волженин Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Волженин Василий Иванов
Мать: Волженина Аграфена
Рождение ребёнка
1860
Сын: Волженин Никифор Тимофеев
Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Теплухина Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волженина Февронья Филиппова
Смерть
Неизвестно