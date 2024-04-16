Волженина Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Волженин Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Волженин Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Волженин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Волженин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Волженин Артемий Васильев
Отец ребёнка: Волженин Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно