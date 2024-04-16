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Волженина Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Волженин Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Волженин Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Волженин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Волженин Василий Иванов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Волженин Артемий Васильев

Отец ребёнка: Волженин Василий Иванов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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