Волженин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Волжанин Иван Климов
Мать: Волженина Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Волженин Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: Волженина Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Волженин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Волженина Аграфена
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Волженин Артемий Васильев
Мать ребёнка: Волженина Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волженина Аграфена
Смерть
Неизвестно