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Волженин Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Волжанин Иван Климов

Мать: Волженина Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Волженин Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Волженина Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Волженин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Волженина Аграфена

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Волженин Артемий Васильев

Мать ребёнка: Волженина Аграфена

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Аграфена

Смерть
Неизвестно
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