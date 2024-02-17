Волженин Никифор Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
1878 ст.
Бракосочетание
20.01.1882
Рождение ребёнка
05.10.1882
Дочь: Волженина Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Волженина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.01.1884
Дочь: Волженина Домника Никифорова
Мать ребёнка: Волженина Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно