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Волженин Никифор Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Волженин Тимофей Васильевич

Мать: Волженина Февронья Филиппова

Бракосочетание
1878 ст.

Жена: Волженина Феодосия Феоктистова

Бракосочетание
20.01.1882

Жена: Волженина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
05.10.1882

Дочь: Волженина Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Волженина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
04.01.1884

Дочь: Волженина Домника Никифорова

Мать ребёнка: Волженина Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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