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Волженин Иван Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженин Тимофей Васильев

Мать: Волженина Февронья Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Федот Иванов

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
17.09.1885

Дочь: Волженина Вера Иванова

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Волженин Феофилакт Иванов

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Волженина Фотина Иванова

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
18.10.1896

Сын: Волженин Арефий Иванов

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
25.04.1897

Дочь: Волженина Ирина Иванова

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
17.04.1899

Сын: Волженин Савва Иванов

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
08.10.1900

Сын: Волженин Евфимий Иванов

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
25.07.1902

Сын: Волженин Макарий Иванов

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Сын: Волженин Тихон Иванов

Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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