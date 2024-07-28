Волженин Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1885
Дочь: Волженина Вера Иванова
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Волженин Феофилакт Иванов
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Волженина Фотина Иванова
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
18.10.1896
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
25.04.1897
Дочь: Волженина Ирина Иванова
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
17.04.1899
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
08.10.1900
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
25.07.1902
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Волженина Акилина Ипатова
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно