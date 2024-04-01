Даминова (Абузярова) Мафтуха Абдулвалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминова (Абузярова) Мафтуха Абдулвалиевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абузяров Абдулвалий

Мать: Абузярова ?

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Халим

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Халим

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Халим

Рождение ребёнка
07.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Халим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зухра Халимовна

Отец ребёнка: Даминов Халим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даминов Халим

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Смерть
Неизвестно
Кыргызстан, г. Каракуль
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