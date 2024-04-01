Даминова (Абузярова) Мафтуха Абдулвалиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абузяров Абдулвалий
Мать: Абузярова ?
Рождение ребёнка
1930
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
07.12.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зухра Халимовна
Отец ребёнка: Даминов Халим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даминов Халим
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Смерть
Неизвестно
Кыргызстан, г. Каракуль