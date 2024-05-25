Даминов Галим Халимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Галим Халимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Даминов Халим

Мать: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даминова Алла

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
15.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Алла

Рождение ребёнка
05.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Алла

Рождение ребёнка
09.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Алла

Рождение ребёнка
28.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Алла

Рождение ребёнка
27.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Алла

Смерть
Неизвестно

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