Даминов Галим Халимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Даминов Халим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даминова Алла
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
15.03.1968
Рождение ребёнка
05.04.1972
Рождение ребёнка
09.02.1976
Рождение ребёнка
28.01.1978
Рождение ребёнка
27.07.1985
Смерть
Неизвестно