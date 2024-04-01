Даминов Халим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаминов Халим

Даминов Халим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Рождение ребёнка
07.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зухра Халимовна

Мать ребёнка: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Смерть
Неизвестно
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