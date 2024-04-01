Даминов Халим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
07.12.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зухра Халимовна
Мать ребёнка: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Смерть
Неизвестно