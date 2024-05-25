Даминов Митхат Халимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Митхат Халимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Даминов Халим

Мать: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Рим Митхатович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, г. Бишкек
Рождение ребёнка
03.10.1970

Сын: Даминов Дмитрий Митхатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1995

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