Даминов Митхат Халимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Даминов Халим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, г. Бишкек
Рождение ребёнка
03.10.1970
Сын: Даминов Дмитрий Митхатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1995