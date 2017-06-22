Даминов Дмитрий Митхатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Дмитрий Митхатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1970

Дата смерти

22.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1970

Отец: Даминов Митхат Халимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.06.2017

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