Даминов Хаким Халимович
Место рожденияКыргызстан, п/я Кызылджар-12
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Даминов Халим
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Костромитина Ильсия Хакимовна
Мать ребёнка: Даминова Зяйтуна Сибгатовна
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даминова Зяйтуна Сибгатовна
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даминова Зяйтуна Сибгатовна
Смерть
Неизвестно