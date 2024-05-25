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Даминов Хаким Халимович

Место рождения

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Даминов Халим

Мать: Даминова Мафтуха Абдулвалиевна

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даминова Зяйтуна Сибгатовна

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Костромитина Ильсия Хакимовна

Мать ребёнка: Даминова Зяйтуна Сибгатовна

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Зяйтуна Сибгатовна

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даминова Зяйтуна Сибгатовна

Смерть
Неизвестно

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