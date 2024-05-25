Костромитина (Даминова) Ильсия Хакимовна
Место рожденияКыргызстан, п/я Кызылджар-12
Дата рождения1954
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1987