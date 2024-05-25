Костромитина (Даминова) Ильсия Хакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромитина (Даминова) Ильсия Хакимовна

Место рождения

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12

Дата рождения

1954

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Даминов Хаким Халимович

Мать: Даминова Зяйтуна Сибгатовна

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1987

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