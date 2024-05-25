Даминова (Файзуллина) Зяйтуна Сибгатовна
Место рождения
Дата рождения27.05.1931
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1931
Отец: Файзуллин Сибгат Валиевич
Мать: Файзуллина Оркия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Костромитина Ильсия Хакимовна
Отец ребёнка: Даминов Хаким Халимович
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даминов Хаким Халимович
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даминов Хаким Халимович
Смерть
2010
Тула, город Тула, Тульская область