Даминова (Файзуллина) Зяйтуна Сибгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминова (Файзуллина) Зяйтуна Сибгатовна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.05.1931

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1931

Отец: Файзуллин Сибгат Валиевич

Мать: Файзуллина Оркия

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даминов Хаким Халимович

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Костромитина Ильсия Хакимовна

Отец ребёнка: Даминов Хаким Халимович

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Хаким Халимович

Кыргызстан, п/я Кызылджар-12
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даминов Хаким Халимович

Смерть
2010
Тула, город Тула, Тульская область

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