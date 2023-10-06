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Константиненко Власий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

28.04.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1857

Жена: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1858

Сын: Константиненко Симон Власьевич

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1859

Дочь: Константиненко Анна Власьевна

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1861

Сын: Константиненко Яков Власьевич

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1864

Сын: Константиненко Никифор Власьевич

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.07.1866

Дочь: Онищенко Ольга Власьевна

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1868

Сын: Константиненко Андроник Власьевич

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1870

Сын: Константиненко Иван Власьевич

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1872

Сын: Константиненко Николай Власьевич

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1875

Дочь: Константиненко Дарья Власьевна

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1877

Дочь: Константиненко Мария Власьевна

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1880

Сын: Константиненко Федор Власьевич

Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.04.1889
Черниговская губерния, Российская империя
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