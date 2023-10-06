Константиненко Власий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти28.04.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Константиненко Симон Власьевич
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Дочь: Константиненко Анна Власьевна
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Сын: Константиненко Яков Власьевич
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Сын: Константиненко Никифор Власьевич
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Дочь: Онищенко Ольга Власьевна
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Сын: Константиненко Андроник Власьевич
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Сын: Константиненко Иван Власьевич
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Сын: Константиненко Николай Власьевич
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Дочь: Константиненко Дарья Власьевна
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Дочь: Константиненко Мария Власьевна
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна
Сын: Константиненко Федор Власьевич
Мать ребёнка: Константиненко Матрона Дорофеевна