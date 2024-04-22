Константиненко Яков Власьевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1861
Бракосочетание
06.11.1894
Рождение ребёнка
06.01.1899
Сын: Константиненко Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Константиненко Сигклитикия Корнилиевна
Рождение ребёнка
23.12.1903
Дочь: Константиненко Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Константиненко Сигклитикия Корнилиевна
Смерть
Неизвестно