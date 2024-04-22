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Константиненко Яков Власьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

23.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1861

Отец: Константиненко Власий Никитович

Мать: Константиненко Матрона Дорофеевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
06.11.1894

Жена: Константиненко Сигклитикия Корнилиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Константиненко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Константиненко Сигклитикия Корнилиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1903

Дочь: Константиненко Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Константиненко Сигклитикия Корнилиевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Малая Кошелевка, Чернігівська область
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