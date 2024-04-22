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Константиненко Никифор Власьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

09.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1864

Отец: Константиненко Власий Никитович

Мать: Константиненко Матрона Дорофеевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Константиненко Татьяна Васильевна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1891

Сын: Константиненко Амвросий Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1894

Сын: Константиненко Василий Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1896

Сын: Константиненко Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Константиненко Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1900

Сын: Константиненко Власий Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Константиненко Прокофий Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1902

Дочь: Константиненко Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Константиненко Марк Никифорович

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1906

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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