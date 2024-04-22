Константиненко Никифор Власьевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Константиненко Амвросий Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Сын: Константиненко Василий Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Сын: Константиненко Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Дочь: Константиненко Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Сын: Константиненко Власий Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Сын: Константиненко Прокофий Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Дочь: Константиненко Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Сын: Константиненко Марк Никифорович
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Константиненко Татьяна Васильевна