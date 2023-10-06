Константиненко (Вербил? Вербан?) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Константиненко Амвросий Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Василий Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Дочь: Константиненко Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Власий Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Прокофий Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Дочь: Константиненко Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Сын: Константиненко Марк Никифорович
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич