Константиненко (Вербил? Вербан?) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константиненко (Вербил? Вербан?) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1891

Сын: Константиненко Амвросий Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.04.1894

Сын: Константиненко Василий Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1896

Сын: Константиненко Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Константиненко Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1900

Сын: Константиненко Власий Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Константиненко Прокофий Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1902

Дочь: Константиненко Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Константиненко Марк Никифорович

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1906

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Константиненко Никифор Власьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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