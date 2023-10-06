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Константиненко Василий Никифорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1894

Отец: Константиненко Никифор Власьевич

Мать: Константиненко Татьяна Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1918

Жена: Константиненко Параскева Ильинична

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1918

Сын: Константиненко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Константиненко Параскева Ильинична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1921

Сын: Константиненко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Константиненко Параскева Ильинична

Смерть
Неизвестно
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