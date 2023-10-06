Константиненко Василий Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1918
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1918
Сын: Константиненко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Константиненко Параскева Ильинична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1921
Сын: Константиненко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Константиненко Параскева Ильинична
Смерть
Неизвестно